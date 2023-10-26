حاكم فلوريدا: ترتيبات لإرسال مسيرات وأسلحة إلى إسرائيل إستعدادا لاجتياح غزة

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أكد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الخميس 26 تشرين الأول 2023، أنه وضع ترتيبات لإرسال طائرات مسيرة وأسلحة وذخائر إلى إسرائيل، التي تواصل استعدادها لشن عملية برية في غزة، ردا على هجوم "حماس".

ويأتي التصريح هذا، والذي أوردته وكالة الـ "أسيوشيتد برس"، في أحدث رد رسمي لديسانتيس، لدعم إسرائيل، خلال الانتخابات التمهيدية للفوز ببطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات العام 2024 الرئاسية.

وقال جيريمي ريدفيرن، الناطق باسم مكتب الحاكم، إن فلوريدا أرسلت طائرات شحن محملة بإمدادات الرعاية الصحية وطائرات مسيرة ودروع واقية وخوذات.

وأضاف ريدفيرن أن الدولة تعاونت أيضا مع مجموعات خاصة لتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة بناء على طلب القنصل العام الإسرائيلي في ميامي.