مستشار سابق في البنتاغون: حماس تمكنت من تصفية مفرزة عسكرية من قوات النخبة الاسرائيلية وقوات اميركية خاصة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في اطار تأكيد التورط العسكري الاميركي المباشر في العدوان، كشف المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور عن تمكن حماس من تصفية مفرزة عسكرية من قوات النخبة الاسرائيلية وقوات اميركية خاصة، في المحاولة الاخيرة لهذه المفرزة، عندما حاولت القيام بمهمة استطلاعية، متجاوزة حدود غزة للاستطلاع عن مكان الرهائن وجس النبض بشأن العملية البرية.



والجدير بالذكر ان البنتاغون اعترف ايضا مؤخرا بارسال مستشارين من كبار العسكريين الاميركيين الى الكيان الاسرائيلي، بالاضافة الى مزيد من الانظمة الدفاعية.

وقالت وسائل اعلام اميركية امس انه تم الاتفاق على تأخير الهجوم البري على غزة، بانتظار استكمال ارسال انظمة الدفاع الجوي اللازمة الى «اسرائيل».