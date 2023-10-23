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استاء وغضب.. لهذا قرر العالم الهولندي المثير للجدل الاختفاء!

23
OCTOBER
2023
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يبدو أن سياسات منصة "إكس" الجديدة أثارت الاستياء ليس بين الناشطين العاديين فقط، بل حتى بين المؤثرين مثل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل والذي تردد اسمه خلال الأشهر الماضية.
 
فقد نشر خبير الزلازل الهولندي تغريدة اليوم الأحد عبر فيها عن مدى استيائه وغضبه الشديدين من استهداف الحسابات الخاصة به على منصة "إكس"، وذلك منذ زلزال تركيا في فبراير/شباط الماضي.
 
 
وأكد أنه منذ الزلزال، الذي توقعه حينها وأثار جدلاً واسعاً، "تم استهداف حساباته الخاصة بشكل مستمر من خلال ملاحظات المجتمع إلى درجة أنها عطلت التسلسل الزمني بشدة".
 
وأضاف أنه قرر التوقف عن استخدام المنصة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه على الأشخاص المهتمين بآخر المستجدات المتعلقة بالزلازل متابعته على يوتيوب وفيسبوك وتليغرام.
 
توقع بعض الأنشطة الزلزالية
يذكر أن العالم الهولندي وهيئة هندسة الكواكب التابعة له توقعت حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الفترة الماضية، وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.
 
فيما أكد العديد من الخبراء والدراسات سابقاً أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.
 
كما انتقد العديد من العلماء نظريات هوغربيتس، نافين مسألة ارتباط حركة الكواكب وتموضعها بالنشاط الزلزالي.
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