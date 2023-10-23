غاضبون بإسبانيا يظهرون في فيديو وهم يحتلون فندقاً لمليونير إسرائيلي

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غاضبون من الإسبان تظاهروا، اليوم السبت، احتجاجا على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، احتلوا فندق Cortés المملوك لمليونير إسرائيلي في مدينة برشلونة، وظلوا في أرجائه أكثر من ساعة، وصل خبرهم خلالها إلى وسائل إعلام محلية، ذكرت أن عددهم كان أكثر من 100 مؤيد للفلسطينيين.

فندق "كورتيس" يملكه رجل الأعمال الإسرائيلي Haim Tsuff المصنف في الدرجة 42 بين أغنياء إسرائيل، وفق ما ورد العام الماضي بلائحة مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، وفيه احتل الغاضبون صالة الاستقبال، وانتشروا في السلالم وقاموا بإنزال أعلام دولية مرفرفة على واجهته، ورفعوا العلم الفلسطيني بدلا منها، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما ورد في مواقع إعلامية إسبانية.

بعدها خرج عدد منهم إلى الشرفات وأطلقوا صيحات مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالحملة العسكرية الإسرائيلية ضدهم، وقال بعضهم إن مظاهرتهم تهدف إلى التذكير بما جرى في غزة من عقاب جماعي على الفلسطينيين.