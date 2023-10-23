living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على الأرض ومنصات التواصل.. ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين

23
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كانت ماريا غوارديولا ابنة المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، من بين عشرات الآلاف الذين شاركوا في مظاهرة ضخمة في لندن، السبت، لدعم الفلسطينيين.
 
وتظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، وبدعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار بين حركة حماس وإسرائيل.
 
ومن قلب التظاهرة، نشرت ماريا غوارديولا عدة صور على حسابها في إنستغرام عبر خاصية "ستوري".
 
وتظهر إحدى الصور طفلة تحمل لافتة جاء فيها: "قصف الأطفال لا يعتبر دفاعا عن النفس".
 
وجاء في صورة أخرى: "من فضلكم، توقفوا عن قصف أصدقائي وأمهاتهم وآبائهم".
 
وأبدت ماريا دعمها للفلسطينيين، الذين يتعرضون للقصف المتواصل في غزة منذ شنت حركة حماس هجومها المفاجئ داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري.
 
وكانت قد نشرت رسالة طويلة، السبت، قالت فيها: "هل هذا حقا ما نفعله الآن؟ نجلس ونشاهد الإبادة الجماعية تحدث على التلفزيون؟".
 
وأضافت: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا قبل أن يتحدث شخص ما ضد هذا الجنون ويحث على ضبط النفس؟".
 
وتابعت: "هذا أمر بسيط للغاية. إننا نشاهد شعبا محتلا ومضطهدا يواجه الإبادة على يد دولة نووية بدعم كامل من العالم الغربي. هذه ليست ولم تكن قط معركة متكافئة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   