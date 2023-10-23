الشرق الأوسط السعودية: ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 4700

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الشرق الأوسط السعودية: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع إلى 4700.

وذكرت الوكالة أن ضحايا القصف الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغوا 400. وأضافت أن الغارات تركزت على جباليا وبيت لاهيا شمالا، والمحافظة الوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا.

من جهة ثانية ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت المستشفيات نفسها تعرضت لأضرار. ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.



وقال مدير المستشفى الإندونيسي إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع "أضرار وإصابات خطيرة" دون إعطاء تفاصيل. ولم تتأكد رويترز على الفور من صحة هذه التقارير ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات في المستشفيين الآخرين أو بالقرب منهما.



وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر (تشرين الأول) إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.