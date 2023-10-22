اصابات في صفوف الجيش المصري اثر قصف للعدو الإسرائيلي !

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أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان مساء الأحد، "وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ."

وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأضاف أن ذلك نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأشار إلى ان الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.