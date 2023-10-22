البابا فرنسيس يدعو إلى استمرار إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية

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دعا البابا فرنسيس إلى استمرار المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وأعرب عن حزنه إزاء الهجمات على مستشفى وكنيسة في القطاع الفلسطيني، بحسب وكالة "نوفوستي".



ويشار إلى أن "أول قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 20 شاحنة، وصلت إلى غزة يوم أمس عبر مركز رفح، هو المعبر الحدودي الوحيد بين مصر وغزة.





وقال البابا، بعد أن أنهى عظة الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "أصلي وأشعر بالقرب من كل من يعاني، من الرهائن، ومن الجرحى، ومن أقارب الضحايا. أفكر في الوضع الإنساني المتردي في غزة. أشعر بالحزن لاستهداف المستشفى الانجليكاني وكنيسة الروم الأرثوذكس".



وأضاف: "أكرر دعوتي لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن. الحرب دائما هزيمة، إنها تدمير للأخوة الإنسانية. أيها الإخوة، توقفوا".