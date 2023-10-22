الجزائر: تبون أمر بإرسال مساعدات عاجلة إلى مطار العريش لادخالها إلى غزة

A + A -

أعلنت السفارة الجزائرية في لبنان في بيان، أن “الجزائر قررت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ارسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتتضمن مواد غذائية وطبية والبسة وخيما، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي”.

اضاف البيان: “تعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر قيادة وشعبا التضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لا سيما في قطاع غزة من قبل الاحتلال في ظل حصار شامل وجائر”.