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سويسرا.. معاقبة عازف بيانو تركي "انتقد إسرائيل"

22
OCTOBER
2023
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ألغيت حفلات كان من المقرر أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع المقبل، بسبب تعليقات ندد فيها بإسرائيل على خلفية حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، وفقما أعلن الفنان ومجموعة ميغروس السويسرية المنظمة للحدث.

وكان من المقرر أن يعزف ساي من الإثنين إلى الخميس مع أوركسترا برمنغهام السيمفونية، في مدن زوريخ وبرن وجنيف ولوسيرن.

وقال ساي في بيان نشره بالإنجليزية عبر حسابه على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “استشهد مسؤولون في ميغروس بالأفكار التي عبرت عنها بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم”.

وأضاف: “لن أغير شيئا مما كتبت في حساباتي”.

وستشهد حفلات “ميغروس كلاسيكس” الأربع في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر “تغييرا في البرنامج. فبدلا من فاضل ساي، سيحيي العروض عازف البيانو السويسري لويس شفيزغيبيل”، حسبما أكد المنظمون في بيان.

وأشار البيان إلى أن “السبب في هذا التغيير هو أن التصريحات العامة التي أدلى بها فاضل ساي في أعقاب الهجوم الإرهابي ضد إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لشركة ميغروس”.

ونشر ساي 3 تغريدات ومقطع فيديو بشأن التطورات الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفي رسالة على منصة “إكس”، رد ساي على منشور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيه الأخير إسرائيل بالوقوف وراء القصف الذي طال مستشفى الأهلي العربي في غزة الثلاثاء، وأوقع مئات الضحايا.

وجاء رد ساي: “أنا أؤيد هذا الكلام بالكامل. أشكركم على هذا التصريح المنطقي. على الجميع أن يفعلوا شيئا لوقف هذه الحرب. يجب محاكمة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتهمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر. الحرية للفلسطينيين وللإنسانية. كفانا هذه الوحشية”.

وفي مقطع فيديو على “إنستغرام”، يقول عازف البيانو التركي أيضا: “لا يمكن لأحد أن يوافق على ما فعلته حماس بالأبرياء”.

وكتب الجمعة عازف البيانو: “أنا مع السلام، وجميع التصريحات صدرت بروحية السلام”.

وندد ناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، السبت، بإلغاء حفلات فاضل ساي “بسبب أفكاره المعارضة للهجمات الإسرائيلية اللاإنسانية”.

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