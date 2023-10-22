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"أكثر من 300 تحذير... فيضانات وانقطاع للكهرباء في شمال أوروبا"!

22
OCTOBER
2023
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واصلت العاصفة بابيت إحداث فيضانات وأضرار مادية، في المملكة المتحدة وعرقلت حركة السكك الحديد، بعدما ضربت مناطق في الدنمارك والنرويج وألمانيا.

وضربت العاصفة الجمعة اسكتلندا وأدّت إلى مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم في شمال شرق البلاد حيث رفعت السلطات مساء السبت تحذيراً باللون الأحمر كان سارياً في المنطقة.

وقالت الحكومة الاسكتلندية في بيان إن "أجزاء من اسكتلندا ما زالت تشهد فيضانات شديدة، وما زالت بعض الأنهار عند مستويات خطيرة"، واصفةً مستويات الأمطار بأنها "استثنائية".

 


وقال نائب رئيس شرطة اسكتلندا ستيوارت هيوستن إن "الأحوال الجوية تشهد تحسناً، لكنها تظل صعبة جداً، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً في تايسايد" في شرق البلاد.

وأصدرت وكالة البيئة أكثر من 300 تحذير من فيضانات في كل أنحاء إنجلترا منذ الخميس، معظمها في يوركشاير (شمال) وميدلاندز (وسط).

وأكدت الوكالة على موقعها إصدار ثلاثة تحذيرات من "فيضانات خطيرة"، "ينتج منها خطر كبير على حياة" السكان القريبين من ضفاف نهر ديروينت في ديربي في وسط إنجلترا.

وقالت المسؤولة في الوكالة كاثرين سميث "من المرجح استمرار الفيضانات في بعض الأنهار الكبيرة، لا سيما أنهار سيفيرن، وأوسي، وترينت حتى الثلاثاء"، في الشمال والوسط.

وفي مقابلة مع "بي بي سي وان"، صباح السبت، قال النائب عن حزب العمال توبي بيركينز إن حوالى 400 منزل في دائرته الانتخابية في تشيسترفيلد في وسط إنجلترا غمرتها المياه، وإن عدداً كبيراً من الناس "لا يعرفون حالياً أين يمكن أن يمكثوا".

في لندن، اضطرت محطة كينغز كروس الى إغلاق أبوابها لساعات بعد ظهر السبت للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا في القاعة وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديد البريطانية "نتوورك رايل" على منصة "اكس" أن خدمات "لندن نورث إيستيرن رايل" التي تنظم رحلات من لندن إلى شمال شرق انكلترا واسكتلندا ما زالت "مضطربة إلى حد كبير" جراء العاصفة.

وقال عناصر في خدمات الإغاثة إن العاصفة ضربت أيضًا السواحل في شمال ألمانيا مساء الجمعة، واستمرت طوال الليل، وأدّت إلى مقتل امرأة في سيارتها جراء سقوط شجرة.

وتعرض ساحل بحر البلطيق في ألمانيا أيضًا لرياح قوية وأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وتسببت بفيضانات وبإجلاء حوالى ألفي شخص، وفقًا لخدمات الطوارئ الألمانية في ولاية شليسفيغ- هولشتاين.

وسُجّلت أعلى مستويات من المياه قرابة منتصف ليل الجمعة في فلنسبورغ (شمال) حيث ارتفعت المياه نحو 2.30 متر فوق المعدل الطبيعي، مسجلة رقماً غير مسبوق في المنطقة منذ نحو 120 عامًا. وشهد الوضع تحسناً السبت.

وفي الدنمارك، تسبّبت العاصفة بارتفاع حاد بمنسوب المياه في مدن في جنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.

وارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي في مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورغ وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهي مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية "دي ام أي".

وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء "علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصاً في جنوب جوتلاند".

وفي ميناء رودفيغ للصيد في مقاطعة زيلندا جنحت قوارب صيد عدة أو غرقت، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام دنماركية.

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