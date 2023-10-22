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المطران حنا لـ«الوطن»: ما يجري في غزة هو نكبة جديدة وسياسة تطهير عرقي

22
OCTOBER
2023
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الوطن السورية: أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا اللـه حنا أمس أن ما يجري في غزة من عدوان إسرائيلي هو نكبة جديدة وسياسة تطهير عرقي، موضحاً أن المعتدين على غزة هم ذاتهم الذين يعتدون في الضفة وفي القدس ويتآمرون على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، مشدداً على أننا أمام مؤامرة غير مسبوقة هدفها تصفية القضية الفلسطينية.

 

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» من القدس المحتلة عبر «واتس أب» قال المطران حنا: «ما زال العدوان مستمراً ومتواصلاً، رغماً عن كل النداءات والكلمات والخطابات والمبادرات التي أكدت أهمية أن يتوقف هذا العدوان الغاشم على أهلنا في غزة، حقناً للدماء ووقفاً للدمار، إنها جريمة مروعة ونكبة جديدة، إنها سياسة تطهير عرقي، وسنبقى ننادي بأن يتوقف هذا العدوان. كفانا دماراً وخراباً ودماء وأشلاء ودموعاً وأحزاناً في غزة المنكوبة».

 

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين كنيسة ومسجد، قائلاً: الاحتلال قصف المساجد، وتم الاعتداء على المستشفيات، وها هي كنيسة تاريخية في غزة الأبية تتعرض للقصف، إنه استهداف لشعبنا كله لا بل لأمتنا كلها إنه استهداف لغزة الأبية فكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة هي كنيسة تاريخية (ثالث أقدم كنيسة في العالم)، يعود بناؤها للقرن الخامس للميلاد، والاعتداء عليها هو اعتداء على تاريخنا وحضارتنا وجذورنا وعراقة وجودنا في هذه البقعة المباركة من العالم».

 

وبين المطران حنـا أن أولئـك الذيــن يعتدون على الأبرياء المدنيين المحتمين بالكنيسة وباحاتها هم ذاتهم المعتدون على غزة كلها: «يا له من دمار يا له من خراب ومع كل ساعة تمر يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب في غزة الأبية».

 

وتابع: «لن نألو جهداً في أن نقول ونناشد ونطالب بضرورة العمل وبشكل سريع من أجل وقف هذا العدوان الغاشم، دماء شعبنا في غزة ليست رخيصة دماء شعبنا الفلسطيني في كل فلسطين ليست رخيصة، فأولئك المعتدون على غزة، هم ذاتهم الذين يعتدون في الضفة وفي القدس ويتآمرون على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني».

 

وأكد المطران حنا: «نحن أمام مؤامرة غير مسبوقة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال إنهاء وجود شعبنا، الوضع في غزة في غاية الخطورة، نستصرخ الضمائر الحية في كل مكان، ونبعث برسالة استغاثة باسم كل المستضعفين في هذه الأرض، تحركوا تحركوا تحركوا حقناً للدماء ووقفاً للدمار، ووقفاً لهذه المأساة الإنسانية المروعة غير المسبوقة، التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني»..

 

وكرر مناشدته كافة المرجعيات الروحية والحقوقية والإنسانية، بضرورة التحرك نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، وتوجه بالتحية إلى أحرار العالم الذين يتظاهرون في كل مكان وفي كل العواصم والأقطار رفضاً للعدوان وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

 

وقال المطران حنا: «نحن أوفياء لكل من يقول كلمة حق في هذا الزمن الرديء، الذي فيه وياللأسف القوى العظمى، تتآمر علينا وهي شريكة في الجرائم المروعة المرتكبة بحق شعبنا».

 

وأشار إلى أن المسيحيين الفلسطينيين سوف يقيمون في كنائسهم اليوم الأحد صلاة الجنازة ترحماً على أرواح الشهداء، وسيقيمون الفعاليات والنشاطات والمسيرات احتجاجاً على الجريمة المروعة في كنيسة القديس بورفيريوس وفي كل غزة، مشدداً: «نحن لا نتحدث عن الشهداء المسيحيين بمعزل عن شهداء شعبنا، كلهم شهداؤنا وكلهم أبناؤنا وكلهم فلذات أكبادنا وأسماؤهم أسماء ناصعة في سماء فلسطين وفي سماء هذا العالم».

 

وختم المطران حنا: «أي وازع إنساني أو أخلاقي، فلنكثف من حراكنا، فلنكثف من نشاطنا، ليس فقط المتضامن مع فلسطين ونحن نقدر هذا بل فلتكن رسالتنا اليوم فليتوقف العدوان، فلتتوقف الحرب، فلتتوقف هذه الجريمة المروعة بحق شعبنا الفلسطيني».

الوطن السورية
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