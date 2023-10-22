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الشرق الأوسط السعودية: غزة «تتنفس»... دخول طلائع المساعدات عبر رفح

22
OCTOBER
2023
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الشرق الأوسط السعودية: بعد أسبوعين من حصار محكم فرضته إسرائيل، تمكن قطاع غزة، أمس (السبت)، من التقاط أنفاسه بعض الشيء مع دخول أولى طلائع المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح مع مصر. لكن هذه الانفراجة المحدودة ترافقت مع مؤشرات إلى قرب بدء عملية برية إسرائيلية يروّج لها منذ فترة ويُفترض أنها نوقشت في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي مساء في مقر القيادة الجنوبية في بئر السبع، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعد وقت قصير من فتح معبر رفح، صباح السبت، أُعلن عن إعادة إغلاقه بعد مرور 20 شاحنة فقط، كانت تحمل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة.

 

وحملت الشاحنات الأدوية وإمدادات طبية وكمية محدودة من الأغذية المعلبة، وفق تصريحات فلسطينية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الشاحنات التي مرت دفعة أولى تابعة لـ«الهلال الأحمر المصري»، وتسلمها «الهلال الأحمر الفلسطيني».

الشرق الأوسط
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