رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: جاهزون للدخول البريّ

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، السبت، إن قواته ستدخل قطاع غزة لتنفيذ "مهمة عملياتية بهدف القضاء على عناصر حماس".

جاء ذلك خلال حديث خاطب به هليفي قادة لواء جولاني، أحد ألوية النخبة، وفق بيان صادر عن الجيش اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال رئيس الأركان: "سندخل قطاع غزة، سنخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة لحماس".

وأضاف: "سنذكر في أذهاننا كذلك صور ومشاهد الذين سقطوا يوم السبت قبل أسبوعين (القتلى الإسرائيليين إثر عملية طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)".

وأردف هليفي: "غزة معقدة ومكتظة، العدو (يقصد حركة حماس) يحضّر الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضّر له أيضا".

وتابع: "سترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع (الإسرائيلي)".