السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث خصوصا على حساب مصر

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة القاهرة إن" العالم كله يترقب موقفنا اليوم"، مشيرا إلى أن "مصر تدين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يشاهد 2.5 مليون فلسطيني يعانون في قطاع غزة".



واكد ان "مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في المنطقة".



هذا وانطلقت اليوم قمة مصر للسلام بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذى أشاد ب"الدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح".



هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النروج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي، كما أفادت "روسيا اليوم".