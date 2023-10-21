بايدن: حماس هاجمت اسرائيل لعرقلة تطبيعها العلاقات مع السعودية

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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن اعتقاده بأن الهجوم الذي شنته حماس على اسرائيل قبل أسبوعين كان يستهدف عرقلة تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والسعودية.



ورأى بايدن، خلال مناسبة لجمع التبرعات من أجل الانتخابات، أن "أحد الاسباب (...) التي دفعت حماس للهجوم على اسرائيل (...) كان لأنهم علموا بأنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين"، مضيفا أن "السعوديين أرادوا الاعتراف باسرائيل (...) وتوحيد الشرق الأوسط".



وأعلن مسؤولون سعوديون في 14 تشرين الأول خلال زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض أن السعودية علّقت المحادثات مع إسرائيل بشأن تطبيع العلاقات.



وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أكد أنه "يقترب كل يوم" من توقيع اتفاق مع إسرائيل، مشددا على على أهمية التحرك بشأن القضية الفلسطينية.