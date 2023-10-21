أول تعليق من نتنياهو على إطلاق "حماس" سراح رهينتين أمريكيتين

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CNN -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن بلاده ستواصل العمل على إعادة جميع الرهائن بعد إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين احتجزتهما حركة "حماس".

وأضاف نتنياهو، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن نخفف من جهود إعادة جميع المختطفين والمفقودين، وفي الوقت نفسه، نواصل القتال حتى تحقيق النصر".



يذكر أن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، لشبكة CNN، إن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين جاء نتيجة للضغط العسكري الإسرائيلي المستمر على حركة "حماس".

وأضاف المسؤول أن "الضغوط تمارس على حماس، وسوف تشتد هذه الضغوط حتى نأمل في إخراج جميع الرهائن لدينا"، وتابع أن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين "لن يغير خطط إسرائيل في غزة".

وذكر أن: "إطلاق سراحهما لن يغير المهمة، وهي تفكيك حماس"، وأضاف أن إطلاق سراح الرهائن "ربما كان محاولة من قبل حماس لتقليل الرد العسكري الإسرائيلي".

ونفى المصدر ادعاءات "حماس" بأن الرهائن تم إطلاق سراحهم لـ"أسباب إنسانية"، وعلق قائلا: "الإنسانية لا تنطبق حقا على حماس، فهم متوحشون".

ورفض المسؤول مناقشة ما إذا كانت إسرائيل تعتقد أن هناك أي رهائن أمريكيين آخرين على قيد الحياة داخل غزة أو تقديم أي معلومات عن وضع الرهائن من دول أخرى، قائلا إنه "لا يريد تعريض إطلاق سراحهم للخطر".

وكان الناطق باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، أبو عبيدة كان قد قال، في بيان عقب إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين: "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنُثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان" "سنواصل حوارنا مع الإسرائيليين وحماس، ونأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى الإفراج عن كل الرهائن المدنيين من كل الجنسيات، بهدف تخفيف حدة الأزمة الحالية واستعادة السلام".