وزيرة الداخلية الالمانية دعت إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد

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اشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الى انه "يجب ترحيل أنصار حماس من البلاد حيثما أمكن ذلك، وإن السلطات ستراقب عن كثب التهديدات المحتملة في أعقاب التطورات الاخيرة في قطاع غزة"، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت عقب محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية: "يجب ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا.. إذا كان بوسعنا ترحيلهم فعلينا".

وأضافت: "سلطاتنا الأمنية تركز حاليا بشكل أكبر على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى "الهجوم الأخير في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد".

واشارت الى انها "ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين".

وفي الوقت نفسه، قال أعضاء الجالية الفلسطينية الكبيرة في ألمانيا إن أصواتهم يتم إسكاتها بسبب حظر المظاهرات.