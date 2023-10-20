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إخلاء ثلاثة مطاررات في فرنسا بعد إنذارات جديدة بوجود قنابل تطال 14 مطاراً

20
OCTOBER
2023
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استهدفت إنذارات بوجود قنابل 14 مطاراً في فرنسا صباح الجمعة وأخليت ثلاثة منها وفقاً لمصادر أدلت بمعلومات متطابقة، ما تسبّب باضطرابات في حركة النقل الجوي لليوم الثالث على التوالي وعشية عطلة في البلاد بمناسبة عيد جميع القديسين.

وأكدت مصادر عاملة في مجال النقل الجوي أن التهديدات طالت 14 مطاراً أُخليَ اثنان منها هما مطارا بوردو (جنوب غرب) وبيزييه (جنوب). وتلقت مطارات عديدة أخرى رسائل تهديد، بينها مطار رين (غرب) الذي نفّذ أيضًا عملية إخلاء “كإجراء احترازي”، وفقًا لأجهزة الدولة.

وعرقلت الإنذارات عمل المطارات لليوم الثالث على التوالي، وتزامنت مع بدء عطلة مدرسية بمناسبة عيد جميع القديسين مساء الجمعة في كل أنحاء فرنسا، ما يرفع الإقبال على الطيران.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الخميس توقيف 18 شخصاً خلال 48 ساعة على خلفية هذه الإنذارات التي طالت أيضاً مؤسسات تعليمية وأماكن سياحية.

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