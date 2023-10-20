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خارجية تشيلي تستدعي السفير الإسرائيلي

20
OCTOBER
2023
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أفادت محطة إذاعة Bio Bio، بأن وزارة الخارجية التشيلية استدعت السفير الإسرائيلي لديها بسبب انتقاده لسلطات البلاد على خلفية أحداث غزة.
 
من جانبها، أكدت الوزارة لوسائل الإعلام، أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي جيل أرسيلي بأن "لهجة وشكل" تصريحاته، غير مقبولة بتاتا.
 
قبل ذلك طلب السفير الإسرائيلي، عقد اجتماع مع نائب وزير الداخلية في تشيلي، مانويل مونسالفي. وخلال اللقاء أعرب السفيرعن استيائه من كلام الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش. وخلال تعليقه على اللقاء، انتقد مونسالفي تصرفات السفير، وخاصة المتعلقة بإثارة موضوع تصريحات رئيس الدولة.
 
وقال نائب وزير الداخلية في تشيلي: "أعتقد أن السفير أخطأ، لأن اللقاء مع نائب وزير الداخلية يعقد لبحث قضايا الأمن الداخلي وليس العلاقات الدولية".
 
في 18 أكتوبر، شدد الرئيس بوريتش، على أن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر "الوحشية التي ترتكبها دولة إسرائيل في غزة".
روسيا اليوم
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