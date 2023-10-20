لليوم الثاني.. الإنذارات الكاذبة تربك المطارات الفرنسية

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نفّذ 11 مطاراً فرنسياً على الأقل، يوم الخميس، عمليات إخلاء بعضها لفترة قصيرة، بعد إنذارات بوجود قنابل، ما تسبّب في عرقلة حركة الطيران لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات قد أخلت، يوم الأربعاء معظم المطارات الفرنسية باستثناء مطاري باريس بصورة موقتة بسبب تهديدات، ما أدى إلى إلغاء 130 رحلة وتأخير أخرى كثير.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعنا في أراس. وطالت التهديدات أيضاً مواقع سياحية شهيرة مثل قصر فرساي.

وفي مطلع بعد الظهر، أعلن قصر فرساي على موقع اكس (تويتر سابقًا) تنفيذ عملية إخلاء، وأعيد فتحه قرابة الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش). وأُخلي قصر فرساي أربع مرات منذ السبت.

وطالت عمليات الإخلاء الخميس مطارات بال-مولوز وبوردو-ميرينياك وبوفيه وكليرمون-فيران وكاركاسون وتارب-لورد وبيزييه ومونبولييه ونانت وبيربينيان وليل.

وأكدت المديرية العامة للطيران المدني في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس، أن "عدة مطارات وطنية تلقت هذا الصباح تهديدات بوقوع اعتداء" بدون تحديد أرقام أو أسماء.

ومع ذلك، كانت فترات التأخير في المغادرة أو الوصول أقل بكثير الخميس مقارنة بيوم الأربعاء حين بلغت ثلاث ساعات في بعض الحالات، وفقًا للوحة الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت.

وحذرت الحكومة الأربعاء من أن كل تهديد سيكون موضوع شكوى. وندد وزير العدل بمن "يستمتعون بهذه التهديدات الكاذبة".

ويمكن أن تصل العقوبة جراء هذه الأفعال إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.