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واشنطن تطلب من رعاياها في أنحاء العالم "توخي الحذر"

20
OCTOBER
2023
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أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، "تحذيرا أمنيا عالميا" لرعايا الولايات المتحدة في الخارج، طالبتهم فيه بتوخي الحذر، مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن متطرفين هجمات على الأميركيين واستهدافهم بأعمال عنف.
 
ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها، لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر وقصفت إسرائيل قطاع غزة بعد ذلك بضربات جوية خلفت آلاف القتلى.
 
وكانت سفارة الولايات المتحدة قد حثت رعاياهما، الخميس، على مغادرة لبنان "طالما الخيارات التجارية متاحة"، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
 
وقالت السفارة الأميركية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان "تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة"، وفقا لفرانس برس.
 
وأوصت السفارة الراغبين في البقاء بـ"إعداد خطط استعداد لحالات الطوارئ".
 
كما أكدت السفارة الأميركية في إسرائيلن قبل أيام، أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص، بحرا، في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.
 
وقالت السفارة في تنبيه أمني إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.
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