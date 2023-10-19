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خبير روسي: لا تصدقوا بايدن وتذكروا صدام حسين!

19
OCTOBER
2023
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لم يستبعد المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا في صراع مع إيران حال تعرض إسرائيل لتهديد وجودي.
 
جاء ذلك في تعليق له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قال نازاروف إن الوضع لا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن استبعاد التدخل الأمريكي المبكر في الصراع.
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نفى فكرة انضمام الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي حال انخراط "حزب الله" في الحرب، وردا على صحفية واجهته بتقرير Times of Israel الذي يفيد بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل إذا ما دخل "حزب الله" إلى الحرب، فرد الرئيس بايدن بأن هذه المعلومات: "غير صحيحة".
 
ودعا نازاروف إلى عدم الثقة في كلام بايدن كثيرا، حيث استشهد بتصريحات واشنطن وغيرها من العواصم الأوروبية، قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، بأن الغرب لن يتدخل في الحرب بأوكرانيا، وكذلك الأنباء التي تفيد بأن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كان قد حصل على موافقة أمريكية بغزو الكويت، إلا أن ذلك، على حد تعبير الخبير الروسي، كان "فخا"، نصب للرئيس العراقي.
 
وعلى الرغم من الشراكة الاستراتيجية، وفقا لنازاروف، فإن الولايات المتحدة لا تستند إلى أي التزام قانوني بخوض الحرب دفاعا عن إسرائيل، لكن أحدا لا يكاد يشك، في الوقت نفسه، أن الولايات المتحدة ستدخل الحرب إذا تعرض وجود إسرائيل للتهديد.
 
وتابع نازاروف: "على الأرجح، لا تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لدخول الحرب بعد، قبل أن تدخلها إيران، ولكن ذلك فقط في ظل ظروف معينة. حيث أن الوضع لا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن استبعاد التدخل الأمريكي المبكر في الصراع".
روسيا اليوم
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