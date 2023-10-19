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غزة تدخل الكونغرس.. نجل ترامب يتهم السلطات الأمريكية بازدواجية المعايير

19
OCTOBER
2023
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اتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جونيور، سلطات بلاده بازدواجية المعايير وسط رد الفعل على اختراق محتجين ضد القتال في غزة لأحد مباني الكونغرس الأمريكي.
 
وكتب ترامب جونيور على موقع Truth Social: "تذكروا أيها الأصدقاء، إنها تعتبر أعمال شغب فقط إذا قام بها الجمهوريون. وإذا قام بها الديمقراطيون، فهي احتجاج من أجل العدالة الاجتماعية وطبيعية 100٪. هذه المعايير المزدوجة للعدالة الأمريكية مثيرة للاشمئزاز".
 
وفي وقت سابق، أدت احتجاجات لنشطاء بينهم أعضاء في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بالقرب من مجمع مباني الكونغرس، إلى دخول المتظاهرين إلى أحد مباني المجمع.
 
واعتقلت شرطة الكابيتول من اقتحموا المبنى وأبعدت المتظاهرين من الشوارع القريبة. وأحصى مراسل "نوفوستي"، حوالي مائة ناشط تم اعتقالهم وزجهم في حافلات تابعة للشرطة. وتحدث منظمو الاحتجاجات عن اعتقال 500 شخص خلال الفعالية. ووفقا للسلطات، تم اتهام بعض الموقوفين بالاعتداء على رجال الشرطة.
 
في 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد أعضاء الكونغرس فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، تم القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء على الكونغرس.
 
وتم توجيه لترامب نفسه أربع تهم: "التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر ضد الحقوق".
 
وأعلن الرئيس السابق رفضه لهذه التهم وشدد على براءته في المحكمة.
روسيا اليوم
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