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فيديو.. روسيا ترسل مساعدات إنسانية لسكان غزة عبر مصر

19
OCTOBER
2023
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أرسلت روسيا 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر عبر مصر، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.
 
وأفاد نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف، في بيان، أن "طائرة خاصة من طراز إيل-76 تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة".
 
وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.
 
 وذكر البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.
 
والأربعاء صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.
 
يشار إلى أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى أمس الأربعاء، بلغت أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح.
 
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