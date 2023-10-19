"الصوت اليهودي": اعتقال 500 شخص من المحتجين في واشنطن

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قالت منظمة Jewish Voice for peace (الصوت اليهودي من أجل السلام)، إنه وفقا لتقديراتها شارك 10 آلاف شخص في احتجاجات مناهضة للحرب في واشنطن، وتم اعتقال 500 منهم.

وجاء في بيان للمنظمة نشرته على الشبكة الاجتماعية X: "اليوم تم اعتقال 500 يهودي وخرج 10 الآلاف إلى الشوارع لدعم والمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وفي وقت سابق، تم تنظيم مظاهرة احتجاجية لنشطاء، بينهم أعضاء في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بالقرب من مجمع مبنى الكونغرس، وقام عشرات المتظاهرين بالتسلل إلى أحد المباني واعتقلت شرطة الكابيتول من اقتحموا المبنى وأجبرت المتظاهرين على مغادرة الشوارع القريبة.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأنه تم إخراج حوالي مائة ناشط محتجز من مبنى الكونغرس وتم زجهم في حافلات تابعة للشرطة. وذكرت قناة فوكس المحلية نقلا عن الشرطة أنه تم اعتقال نحو 300 شخص.

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.