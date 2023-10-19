ولي العهد السعودي: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة

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الرياض: «الشرق الأوسط»-

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل لتوفير الحماية لهم.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من رئيسي وزراء اليابان فوميو كيشيدا، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، مؤكداً أهمية بذل جميع الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.