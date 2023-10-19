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روسيا اليوم: عشرات القتلى والجرحى في تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر الخميس

19
OCTOBER
2023
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روسيا اليوم: أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 33 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي منازل لمواطنين أحدها يعود لعائلة بريكة غربي المدينة، وهرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

 

وقرب منطقة الضابطة الجمركية جنوب مدينة خانيونس، أسفر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة البكري عن مقتل 9 أشخاص بينهم 7 أطفال.

 

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا يعود لعائلة حسونة غربي مدينة رفح، مخلفة عددا من الضحايا بين قتيل وجريح، وأضرار جسيمة في المنازل المحيطة.

 

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 12 مواطنا لقوا حتفهم وأصيب آخرين في قصف لمنزل غرب رفح.

 

وفي شمال غزة، استهدف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

 

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة المدهون في منطقة أبو اسكندر في مخيم جباليا، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، "يوجد عدد كبير من الشهداء والجرحى في المكان".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الدكتور أشرف القدرة: "ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في خانيونس ورفح قبل قليل اطفال ونساء".

 

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.

روسيا اليوم
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