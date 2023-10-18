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وزير الخارجية السعودي التقى نظيره عبد اللهيان في جدة: المملكة تتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة

18
OCTOBER
2023
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وأشار بيان لـ"واس"، الى أن "الجانبين بحثوا في التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها، حيث أكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".

ولفت الى أن "سمو وزير الخارجية أكد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

 

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