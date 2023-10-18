الرئيس الاميركي: إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة "في أسرع وقت ممكن"

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة.



واشار بايدن، في مؤتمر صحفي في اسرائيل، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في اسرع وقت ممكن".

وكشف الرئيس الاميركي أنه سيحث الكونغرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما، معتبرا أن ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 أيلول.

وأكد أن بلاده ستقف إلى جانب اسرائيل، وقال: " منذ اللحظات الاولى من هجوم حماس حرصنا على أن نقدم لاسرائيل كل الوسائل لحماية نفسها والدفاع عن نفسها".