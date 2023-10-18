بايدن: الولايات المتحدة وإسرائيل نموذجان لدول تعمل بضمير وسلام

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي من اسرائيل أن الولايات المتحدة وإسرائيل نموذجان لدول تعمل بضمير وسلام، لافتاً الى أن الولايات المتحدة تتعامل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والسلطات المصرية لنقل المساعدات لغزة في أقرب وقت، وسنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية، كما أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

بادين أكد ألا أولوية له حاليا غير تحرير الرهائن الإسرائيلية من حماس، وهو أتى إلى إسرائيل حاملا رسالة واحدة وقال: “لستم وحدكم”، مشدداً على أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وتستغل الأبرياء بغزة كدروع بشرية.