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رئيسة حزب الخير القومي التركي: نتنياهو هتلر العصر الحديث

18
OCTOBER
2023
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وصفت رئيسة حزب الخير القومي التركي المعارض ميرال آكشينير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "هتلر العصر الحديث".
 
وفي كلمة لها باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، قالت آكشينير: "الإرهابي نتنياهو هو هتلر العصر الحديث.. الإرهابي نتنياهو هو من نفّذ هذه المجزرة في مستشفى المعمداني في غزة".
 
ولفتت إلى أن "جيش الإرهاب الإسرائيلي ينفّذ بحق الفلسطينيين المحرقة التي تعرّض لها اليهود من النازية في ثلاثينيات القرن الماضي".
 
وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال في قصف على المستشفى  "المعمداني" في مدينة غزة في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
 
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
 
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
 
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.
 
واتهمت إسرائيل حركة "الجهاد الإسلامي" بقصف المستشفى، وهو ما نفته الحركة مؤكدة أن "المعمداني" تلقى تهديدات بالإخلاء من قبل إسرائيل.
 
إلا أن عددا من الصحافيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا تناقض الادعاءات الإسرائيلية حول قصف المستشفى.
روسيا اليوم
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