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ضابط مخابرات أمريكي سابق: سيتم تدمير الجيش الإسرائيلي

18
OCTOBER
2023
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قال ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي سكوت ريتر إن كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية ستدمر الجيش الإسرائيلي في حال حدوث عملية برية في قطاع غزة.
 
وقال ريتر في مقابلة مع قناة يوتيوب "الحكم على الحرية" أن الإسرائيليين "إذا ذهبوا إلى غزة، سأكون صادقا تماما معكم، سيموتون.. سيموتون بأعداد لم يرها الإسرائيليون من قبل".
 
وفقا لريتر، فإن كتائب القسام التابعة لحركة حماس جاهز لعملية برية وستقوم باستدراج إسرائيل إلى "فخ الموت".
 
وأعرب المحلل عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أنه ليس فقط هناك "استحالة" انتصار إسرائيل، بل أيضا عدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدتها في حالة مشاركة حزب الله وإيران في الصراع.
 
وتابع "ليس لدينا القوة لذلك. ولذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا الصراع الآن. هذا ما سيقوله الرئيس لإسرائيل"، قال ريتر.
 
وفي صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة من قبل كتائب القسام في أطار عملية طوفان الأقصى ردا على جرائم إسرائيل ضد المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية. 
 
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من 3000 قتيل، في حين تجاوز عدد القتلى في إسرائيل 1300 قتيل بينهم 300 عسكري.
روسيا اليوم
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