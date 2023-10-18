شي: تربطنا بالرئيس بوتين صداقة متينة

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه عقد 42 اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تربطه به علاقات عمل مثمرة، وصداقة متينة.

جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال شي جين بينغ: "عزيزي الرئيس بوتين، صديقي القديم، مرحبا بكم في الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.. منذ عام 2013، عقدنا 42 اجتماعا، وأقمنا علاقات عمل جيدة وصداقة متينة".

وأكد شي جين بينغ أنه أصبح بالفعل تقليدا جيدا طويل الأمد لرئيسي البلدين أن يحضروا الأحداث الدبلوماسية الكبرى التي تقام في روسيا أو الصين.

وأضاف شي جين بينغ: "لقد شارك السيد الرئيس في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعكس دعم روسيا للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق".