البيت الأبيض: بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على الإسرائيليين

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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الإسرائيليين خلال زيارته.

وأضاف كيربي أن بايدن يريد الإطلاع على أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وتابع أن الولايات المتحدة متفائلة حيال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع إطار عمل لإيصال المساعدات من مصر.

وأكد المتحدث أنه ملا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أميركية على الأرض للقتال في إسرائيل.

وحول إلغاء قمة عمان الرباعية المقرر عقدها مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني، قال كيربي إن السبب الرئيسي لانسحاب محمود عباس من قمة عمان هو إعلان الحداد لثلاثة أيام بعد الهجوم على المستشفى الأهلي العربي.