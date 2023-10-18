living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلي حول الوضع في الشرق الأوسط

18
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت بعثة البرازيل لدى الأمم المتحدة عن تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد في قطاع غزة.
 
وأوضحت البعثة أن التصويت من المقرر أن يجري يوم الأربعاء 18 أكتوبر عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك.
 
ويأتي ذلك بعد يوم من عدم تبني المجلس لمشروع قرار روسي حول الوضع في غزة، كان يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار فورا، ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن.
 
ولم يتضمن مشروع القرار الروسي، الذي أيدته الصين والإمارات والغابون وموزمبيق، والذي استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق الفيتو ضده، أي ذكر لحركة "حماس" تحديدا.
 
وأعدت البرازيل مشروع قرار خاصا بها، يختلف مبدئيا عن المشروع الروسي بإدانته "الهجوم الإرهابي من قبل حماس" على إسرائيل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   