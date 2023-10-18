السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى غزة

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الرياض: «الشرق الأوسط»-

أدانت السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى «الأهلي المعمداني» في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون. وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، معبّرة عن استنكارها عدم إيقاف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم الكثير من المناشدات الدولية.

وشددت على أن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية، ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل. ونوّهت السعودية بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، مطالبة بتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر جميع الأعراف والقوانين الدولية.