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اعتقال مطلق النار في هجوم بروكسل.. واعترافه بـ"إلهام داعش"

17
OCTOBER
2023
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اعتقلت الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، رجلا يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، حسبما أعلن متحدث باسم الادعاء العام الفدرالي.
 
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في وقت سابق إن المشتبه به من أصول تونسية، يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.
 
وفي تسجيل فيديو بالعربية نشر على منصات التواصل الاجتماعي، يعلن رجل مسؤوليته عن الهجوم، ويقول إنه "استوحاه من تنظيم داعش" بحسب المدعين.
 
وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن إن طالب اللجوء دين في تونس بـ"جرائم تتعلق بالقانون العام"، لكن لم يبلغ عنه بوصفه يمثل خطرا إرهابيا.
 
ومساء الإثنين قتل سويديان شمالي بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".
 
ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة كرة قدم بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
 
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عدة إن مطلق النار يدعى "عبد السلام ل" ويبلغ 45 عاما.
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