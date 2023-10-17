بايدن يلتقي العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمّان، الأربعاء، لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين، إن بايدن "سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي "سيكرر قناعتنا بأن حماس لا تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الذي هو أيضا ضحية".

وسيصل بايدن إلى العاصمة الأردنية آتيا من إسرائيل.