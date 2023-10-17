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نصف مليون نازح داخل "إسرائيل" منذ بدء هجوم «حماس»

17
OCTOBER
2023
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الشرق الأوسط السعودية: أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنّ حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية منذ شنّت حركة «حماس» هجومها قبل 10 أيام.

 

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إنّه «حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً».

 

وأضاف أنّ كلّ التجمّعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تمّ إخلاؤها من سكّانها كما تمّ أيضاً إخلاء أكثر من 20 تجمّعاً سكنياً في شمال الدولة العبرية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.


وقال «لقد قمنا بإخلاء جنوب إسرائيل بالكامل، كلّ البلدات القريبة من قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة (...) وفعلنا الأمر نفسه في الشمال حيث تمّ إخلاء 20 بلدة قريبة من الحدود».

 

وأوضح أنّ «غالبية هؤلاء الناس غادروا بمبادرة منهم والآن هناك إخلاء لمدينة سديروت (جنوب)». وتابع «لا نريد مدنيين بالقرب من مناطق القتال. وقبل كلّ شيء، نريد حماية مواطنينا من التداعيات المدمّرة للحرب».

 

وبحسب المتحدّث العسكري فإنّ «النازحين وجدوا ملاذاً لدى أقارب لهم في وسط البلاد، وهي مناطق أكثر أماناً». وأضاف «هذا نزوح سكّاني كبير في إسرائيل ولا يتمّ الحديث عنه كثيراً»، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ «الوضع في غزة أسوأ».

 

وبحسب الأمم المتّحدة فقد فرّ أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال أسبوع واحد.

الشرق الأوسط
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