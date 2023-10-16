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مخالفة مرورية بقيمة 1.4 مليون دولار تصعق صاحبها!

16
OCTOBER
2023
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لا بد أنه أصيب بالدوار بعد أن تلقى مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا وأربع مئة ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأميركية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.
 
قال كونور كاتو لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التلفزيونية المحلية، إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 9 كلم/ساعة فيها.
 
اتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعيا، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في ديسمبر المقبل.
 
ويقول مسؤولو سافانا إن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن ستة وخمسين كلم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد قاض له الغرامة الفعلية.
 
وأوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي آلي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية.
 
وغرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.
 
قال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل آليا تفاديا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.
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