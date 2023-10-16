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بوتين: كيف يمكننا الاتفاق مع هؤلاء؟

16
OCTOBER
2023
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تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول كيفية الاتفاق مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تغيّر مواقفها، لدرجة يتعين معها البدء من الصفر كل مرة.
 
جاء ذلك في مقابلة لبوتين مع تلفزيون الصين المركزي عشية زيارته إلى منتدى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الثالث في بكين، حيث تابع: "لقد وعد حلف شمال الأطلسي عام 1991 بعدم التوسع شرقا، ومنذ ذلك الحين شهدنا (خمس موجات) من توسع الحلف"، وأكد الرئيس على أنه بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات، فمن الصعب للغاية إجراء حوار مع هؤلاء.
 
وقال: "لقد أخبرتنا الإدارة الأمريكية آنذاك، عام 1991، أنه لن يكون هناك توسع لحلف (الناتو) نحو الشرق، وفي كل مرة أعربنا فيها عن مخاوفنا، قيل لنا دائما: حسنا، نعم، وعدناكم بعدم تمدد (الناتو) شرقا، لكن هذه كانت وعودا شفهية. أين الورقة التي تحمل توقيعنا؟ لا توجد ورقة. حسنا، هذا كل شيء، وداعا. كما ترى، فالأمر صعب للغاية".
 
استشهد بوتين كذلك بالاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مثالا، حيث تابع: "لقد تفاوضنا لفترة طويلة جدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. اتفقنا، وتوصلنا إلى حل وسط، ووقعنا الوثائق. وجاءت إدارة أخرى، وانتهى الأمر، ألقت بكل شيء في سلة المهملات، كما لو أن هذه الاتفاقيات لم تكن موجودة أبدا. كيف يمكننا الاتفاق مع هؤلاء؟!".
 
وتساءل الرئيس عما إذا كانت كل إدارة ستغير المواقف، وسيتعين البدء من الصفر مجددا، وقال: "إن ذلك ينطبق على أي قضية".
روسيا اليوم
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