الشرق الأوسط السعودية: غزة... مليون نازح

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الشرق الأوسط السعودية: كثّفت "إسرائيل" قصفها، أمس (السبت)، على قطاع غزة بهدف تسريع نزوح أكثر من مليون شخص من شماله إلى جنوب «وادي غزة»، في مؤشر جديد إلى اقتراب شبح تدخل عسكري برّي واسع النطاق حشدت له الدولة العبرية عشرات الآلاف من الجنود.

وفيما تحولت أجزاء واسعة من غزة إلى جحيم لا يُطاق تحت وطأة القصف، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قواته المنتشرة حول القطاع، ودعا جنوده إلى الاستعداد لـ«المرحلة التالية»، مؤكداً لهم «إنها مقبلة».



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس، إن قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد، وسط «تركيز على العمليات البرية الكبيرة» المرتقبة، موضحاً أن الخطط العسكرية قد تشمل ضربات منسقة من الجو والبحر والبر.

وجاء الحديث عن الهجوم البري في وقت شنت فيه الطائرات الإسرائيلية هجمات متتالية على أبراج ومنازل وعمارات وأسواق في مناطق النصيرات وخان يونس ودير البلح ومخيم المغازي وحي الشيخ وبلدة لاهيا ومناطق أخرى. وأحصت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 350 ضحية أمس.

وتزامن القصف المكثف مع تحديد الجيش الإسرائيلي ممرات ومواعيد لخروج الفلسطينيين من منطقة شمال القطاع إلى وادي غزة في الجنوب.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانييل هَغاري: «كل شخص يختار عدم مغادرة المنطقة يعرّض نفسه وعائلته للخطر». وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن مئات الآلاف من سكان شمال غزة استجابوا للدعوات وأخلوا المنطقة، فيما تحدثت وكالة الأونروا عن مليون نازح.

وشوهد عشرات آلاف من النازحين يجوبون الشوارع في جنوب القطاع، ولا يعرفون إلى أين سيذهبون، ما يشير إلى أنه لا توجد خطة إخلاء واضحة، وإنما تهجير وحسب، وفق ما تقول مصادر فلسطينية.