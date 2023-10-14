السعودية تعلّق مفاوضات التطبيع مع العدو

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الوكالة الوطنية للإعلام -

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية، أن الرياض علقت مفاوضات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول سعودي رفيع مطلع على المفاوضات لم تذكر اسمه، أن "السعودية قررت تعليق محادثات التطبيع المحتمل مع إسرائيل، وأبلغت المسؤولين الأميركيين بذلك".

ولفتت الوكالة في وقت سابق إلى أن "الهجوم المباغت الذي شنته حماس، أعاد تركيز الأنظار على القضية الفلسطينية ووجه ضربة للزخم الذي اكتسبه مسعى واشنطن لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية".