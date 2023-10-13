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إعصار شديد الخطورة برياح عاتية يجتاح المكسيك

13
OCTOBER
2023
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بدأ الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.
 
وقال "المركز الوطني للأعاصير" ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ ليديا، وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيراً مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23,50 بتوقيت غرينتش قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.
 
الإعصار وصل بالفعل إلى بر المكسيكالإعصار وصل بالفعل إلى بر المكسيك
1 من 3
 
وكان ليديا أصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي.
 
وحتى قبل وصول الإعصار هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.
أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّ أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب"، مؤكّداً أنّ الجيش نشر "حوالي 6 آلاف عنصر من القوات المسلّحة" تحسّباً.
 
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وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإنّ المناطق التي يُتوقّع أن تكون الأكثر تضرّراً من الإعصار تمتدّ من ولاية كوليما (غربا) إلى ولاية ناياريت (شمال غرب)، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 150 إلى 250 ملم.
 
وطلبت السلطات من سكّان المناطق المعرّضة للخطر توخّي الحيطة والحذر واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة والابتعاد عن السواحل.
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