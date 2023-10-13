مجلة متخصصة بالأسلحة تتحدث عن أبرز مميزات مقاتلات Su-57 الروسية

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أشادت مجلة Military Watch المتخصصة بالأسلحة، بالجيل الخامس من المقاتلات الروسية Su-57، مشيرة إلى أنها تتفوق على نظيراتها الغربية في الكثير من المؤشرات الأساسية.

وكتبت المجلة: "تتميز مقاتلات Su-57 الروسية عن مقاتلات جيلها ليس بسبب ميزاتها الفريدة التي تساعد على استخدامها في مختلف المعارك وحسب، بل بسبب قدرتها على القصف إلى مدى بعيد إلى جانب ترسانتها الواسعة من الصواريخ بعيدة المدى".

وأشارت المجلة إلى أن إحدى ميزات Su-57 قدرتها على استخدام صاروخ R-37M، الذي أظهر كفاءة عالية في الدفاع الجوي، ما يمكنها من ضرب أهداف جوية بمسافة تزيد عن ضعف نظيراتها الأمريكية والصينية.

وتستشهد المجلة بالتنوع الكبير الذي تتميز به مقاتلات Su-57 ومدى صواريخ جو-أرض التي تستخدمها كنوعية أخرى متميزة من المقاتلات الروسية.

ووفقا للمجلة ستتمكن هذه المقاتلات من استخدام نسخ أصغر من صواريخ "كينجال" الروسية فرط الصوتية.

وبينت المجلة أن مقاتلات Su-57 تبقى الوحيدة من الجيل الخامس التي شاركت في معارك جوية حقيقية ونفذت ضربات ضد جيش كامل.

Su-57 هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس طورتها شركة "سوخوي" لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

ويمكن لمقاتلات Su-57 استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، بما فيها صواريخ جو-جو قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وصواريخ جو-أرض موجهة مختلفة كـ(X-31، X-35، Kh-38، Kh-58، Kh-59) والقنابل الجوية بأوزران 250 و500 و1500 كغ، فيما تحمل 10 أطنان من الصواريخ والذخائر.