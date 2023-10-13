الشريط الأحمر.. كوريا الشمالية تعلق على استخدام حماس أسلحتها

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نفت كوريا الشمالية، الجمعة، استخدام حركة حماس أسلحتها في الهجوم على إسرائيل، قائلة إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية "محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة".

وقال خبراء عسكريون هذا الأسبوع إن صورا أظهرت أن مسلحي حماس ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية "آر بي جي" من طراز "إف 7".

وأشار بروس بيكتول الأستاذ في جامعة أنجلو في تكساس، الذي أجرى بحثا حول مبيعات أسلحة كوريا الشمالية، إلى تقارير عن استخدام حماس هذا النوع من القذائف على مدى سنوات.

وتابع: "قد تكون هذه إمدادات جديدة أو من شحنات سابقة تعود لعام 2009"، مضيفا أنه من المحتمل أن تكون الأسلحة قد سلكت طريقا غير مباشر من كوريا الشمالية إلى حماس، عبر إيران أو سوريا.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية ما قيل عن استخدام أسلحتها في الهجمات، بـ"شائعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "إنها ليست سوى محاولة لإلقاء اللوم في أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن سياسة الهيمنة الخاطئة (للولايات المتحدة) على دولة ثالثة، وبالتالي تجنب الانتقادات الدولية التي تركز على إمبراطورية الشر".

وفقا للباحثين الأوروبيين غوست أوليمانز وستيغن ميتزر، يمكن تمييز قذائف "إف 7" بسهولة عن قذائف "آر بي جي" الأخرى، من خلال شريط أحمر حول الرأس.

وتظهر هذه الأشرطة الحمراء في الصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي، ومنصات التواصل الاجتماعي.