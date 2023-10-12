بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا بظهور جبهة ثانية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان جاهدتين لمنع ظهور جبهتين ثانية وثالثة في الصراع الحالي وتتفاعلان مع الشركاء في المنطقة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع القيادة الإسرائيلية: "قلت في وقت سابق، إن هدفنا، وكذلك هدف إسرائيل، هو أن لا تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة. نحن نعمل بجدية قدر الإمكان، ونتفاعل مع الشركاء في المنطقة، حتى لا يحدث هذا بالضبط".

وأشار إلى أنه في السابق حذرت الإدارة الأمريكية على أعلى مستوى الدول الثالثة من محاولات التدخل في الصراع لمصالحها الخاصة.

وفي هذا الصدد، تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشكل خاص إزاء إيران و"حزب الله" اللبناني.

وأفادت التقارير أنه منذ 7 تشرين الأول، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة في المناطق الحدودية، مما أدى إلى تجنب تصعيد واسع النطاق في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لا ترى تركزا لقوات "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل وتأمل في تجنب توسيع جغرافية الصراع الذي يقتصر حاليا على قطاع غزة. ومن أجل الردع، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وطراد ومدمرات تحمل صواريخ موجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.