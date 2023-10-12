الدفاع السورية: اعتداء العدو الإسرائيلي الذي استهدف مطاري حلب ودمشق الدوليين أخرجهما من الخدمة

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اعلنت وزارة الدفاع السورية ان حوالي الساعة 13:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العـ.ـدو الإسرائيلي بالتزامن عـ.ـدواناً جوياً برشقات من الصـ.ـواريخ مستـ.ـهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة

واضافت ان هذا العـ.ـدوان هو محاولة يائسة من العـ.ـدو الإسرائيلي المجـ.ـرم لتحويل الأنظار عن جـ.ـرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقـ.ـاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهـ.ـابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسـ.ـلحاً للكـ.ـيان الإسرائيلي