بلينكن للاسرائيليين: سنكون دائما موجودين إلى جانبكم

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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أنني لم آت هنا كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل".

واعتبر بلينكن، أن "ما قامت به حماس أمر مروع، وما فعلته شبيه بما فعله تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام"، لافتاً الى أن "الرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم".

وشدد على أننا "سنقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة، وهناك دعم كاسح في الكونغرس لأمن إسرائيل"، مشيراً الى أننا "أرسلنا حاملة طائرات ونعزز قواتنا في المنطقة ونقوم بدبلوماسية قوية لمنع توسع الصراع".

ورأى أن "عدم إدانة الإرهاب تعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر، فمن يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس وما قامت به من عمل إرهابي".

وأكد بلينكن، أن "لدى حماس أجندة واحدة فقط هي تدمير إسرائيل وقتل اليهود، ولدى إسرائيل الحق والالتزام بالدفاع عن نفسها ولضمان عدم تكرار ما حدث".

وأضاف "نعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس".

وكان قد وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تل أبيب في إطار جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط إظهارا لتضامن واشنطن مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس.